طارق الدسوقي: قدمت أعمالا تخاطب وجدان الناس.. وأتحمل جزءًا من مسؤولية غيابي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الكبير طارق الدسوقي، إنه يتحمل جزءًا من مسؤولية غيابه عن الجمهور طوال الفترة الماضية، وعدم مشاركته في أعمال فنية.

وتابع في تصريحات خاصة مصورة لـ"الخليج 365": "في الأول أتحمل جزء من المسؤولية، كنت حاطط معايير صارمة في اختيار أي عمل أقوم بيه، لكن الحمد لله من 80 مسلسل و15 فيلم و15 مسرحية، معتقدش الناس شافتلي أي عمل تافه أو سطحي، كلها أعمال تخاطب عقول ووجدان الناس، لإني حريص على المسألة دي".

وأضاف الدسوقي "في الآونة الأخيرة بقى فيه أعمال كويسة وجيدة، أتمنى أكون موجود فيها، لكن مش موجود ليه دي مش أنا اللي مسئول، اسألي المنتجين والمخرجين"، مشيرًا إلى أنه استقبل مؤخرًا عملين سيبدأ في قراءة السيناريو، متمنيا أن يكون الدور مناسب: "العملين مع مخرجين كويسين وبحبهم والمؤلفين أعتقد كاتبين أعمال فعلا جيدة، مش عايز افصح لإن ممكن أعمل واحد وأتمنى أقدر أوفق".

طارق الدسوقي كان من بين أبرز النجوم الذين حضور حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، الذي أقيم الأربعاء 21 سبتمبر، وعنه قال " أنا وكل الفنانين اعتقد هيقولوا أول كلمة إنهم في غاية السعادة إن المهرجان بيعود مرة تانية، كان موجود ومن أهم المهرجانات في العالم العربي والشرق الأوسط وتوقف، وكونه يعود ده أمر يسعد أي فنان، وببارك لكل زمايلي وللنقيب أشرف زكي دفعتي وصديقي وعشرة العمر، اللي بذل كثيرا من الجهد لعودة هذا المهرجان".

جدير بالذكر أن الفنان طارق الدسوقي أحد أشهر نجوم الفن خاصة الدراما التليفزيونية، من أشهر الأعمال التي شارك في بطولتها: "سعد اليتيم"، "وتاهت بعد العمر الطويل"، "حبنا الكبير"، "زمن عماد الدين"، "في بيتنا رجل"، "السقوط في بئر سبع".