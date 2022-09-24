"جلطة دماغية".. وفاة الفنان ذياب مشهور عن عمر 76 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا، اليوم السبت، الفنان السوري ذياب مشهور، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنان ذياب مشهور، قائلة: "إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي"، وذلك وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية.

وتعرض ذياب مشهور في فبراير الماضي 2022 لجلطة دماغية دخل على إثرها أحد المستشفيات ليتم وضعه بالعناية المركزة، وعلى إثر ذلك تدهورت حالته الصحية ليفارق الحياة اليوم تاركا إرثا فنيا كبيرا.

يذكر أن الفنان ذياب مشهور من مواليد 15 فبراير عام 1946، واشتهر بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي، كما أنه صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغاني كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينات القرن الماضي أبرزها "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا".

واشترك الراحل في عدد من الأعمال التليفزيونية السورية مثل "صح النوم" و"ملح وسكر" كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبدالفتاح سكر وأمين الخياط.

ولحن "مشهور" وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور ليعتزل الغناء عام 2004.