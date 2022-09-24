"امتى هترجعي للفن؟".. الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر "إيمي" بوستر مسرحية "آنستونا" التي تخوض شقيقتها "دنيا" بطولتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي".

وتفاعل الجمهور مع رسالة "إيمي" لشقيقتها "دنيا" على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها"، "عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك"، "طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟"، "عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي"، "إمتى هترجعي للفن يا فنانة"، "عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا"، "يا إيمي انتي وحشتينا"، "وحشتينا أوي يا إيمي"، "ارجعي يا إيمي".

وتُعد مسرحية "آنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.