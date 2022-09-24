مها أحمد ترد على انتقادات دخول الفنانين "تيك توك": أتشرف بوجودي عليه (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

تحرص الفنانة مها أحمد على التواجد بشكل كبير عبر منصة تيك توك، من خلال الفيديوهات المختلفة التي اشتهر بها التطبيق، أو بالخروج في بث مباشر تتحدث فيه مع الجمهور ومتابعيها من مختلف أنحاء العالم، أو الدخول في جولاته الشهيرة مع مستخدميه وبينهم أيضا عدد من زملائها في الوسط الفني.

وعن الانتقادات التي كانت توجه ومازالت للفنانين بسبب خروجهم في بث مباشر على تيك توك، قالت مها: "أساسا هو معمول للفنانين والمواهب، واحنا واجهة مشرفة للتيك توك، يمكن زمان من فترة كبيرة مكناش بندخل، لكن طالما انتي طالعة معندكيش شغل ومُقلة، مفيش حاجة بتتعرض عليكي، مش هقعد في بيتنا واكتئب واخد أدوية وانكمش في بيتنا ومقابلش الناس".

وتابعت "ليه مطلعش على مكان ومنصة زي التيك توك واتكلم مع ناس جديدة واعمل علاقات جديدة، ما يمكن أسيب الفن، ببني علاقات، خاصة وأنه بيتشاف على مستوى العالم كله، وفيه كمية ناس محترمة وهم السنين، بيكلموني عن أعمالي كإني عملاها امبارح، وبيديني طاقة إيجابية، بقيت موجودة، ومبسوطة وبضحك، حاسة إني مش منسية وده شيء مهم جدا ليا، وأتشرف إني على تيك توك وعلى أي منصة طالما مقتنعة ومحترمة نفسي وعارفة بعمل إيه كويس".

وأضافت مها ردًا على الانتقادات "الفنانة شيرين رضا كانت قالت للي بيرغوا: (انت تاعب نفسك، بتتكلم كتير، منتظر أرد ومش هرد).. أنا عايشة حياتي بحب ولادي وأهلي، باكل وأشرب وبتفسح، متشافة كويس، ليا اسم موجود لحد دلوقتي، أركز معاهم ليه بالعكس أنا بعلا".

مها تؤمن بأن القادم أفضل، مشيرة إلى أنها خريجة قسم تمثيل وإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو ما يؤهلها لأن تكون مذيعة وفنانة ومخرجة، وصحفية: "أنا مذيعة وفنانة ومخرجة ووارد أبقى صحفية، شهادتي تتيح لي القيام بكل هذه الأمور، وعلى تيك توك أنا مذيعة وفنانة، الناس تسألني كثيرا عن موضوع فقدان الوزن، وأحب أن أتحدث مع البنات في الأمر، وأقدم لهن معلومات تفيدهن، كما أن إصراري على التواجد يحفز الناس والمرأة (الست هانم) أن تعمل وتعتمد على نفسها ولا تترك الكسل يمتلكها".

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد عُرض لها في رمضان 2022 مسلسل "بيت الشدة" مع الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد وفيق.