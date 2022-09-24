أول تعليق لـ إيمي سمير غانم على بوستر "آنستونا" لشقيقتها "دنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة إيمي سمير غانم، على بوستر مسرحية "آنستونا" التي تخوض بطولتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

ونشرت إيمي، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي".

وردت دنيا، على رسالة شقيقتها، قائلة: "أنت روحي وقلبي.. بحبك".

وتُعد مسرحية "آنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

كما يتعاون بالمسرحية كلا من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع نابلسي.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".