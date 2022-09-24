أحدث ظهور لـ مي عمر بفستان قصير.. والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة مي عمر، عن أحدث إطلالة لها، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا قصيرا.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "جميل"، "وحشتينا"، "جمالك"، "يا نهار جمال على الصبح"، "قمري"، "أحلى واحدة من غير منافسة"، "إيه الجمال ده".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وتنتظر مي عمر طرح فيلمها تحت تهديد السلاح في دور العرض السينمائي، والعمل من بطولة الفنان حسن الرداد.