سوسن بدر عن سلسلة أفلام أم الدنيا: "تجربة مختلفة جدا ليا وللجمهور العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن تجربتها الجديدة في سلسلة أفلام أم الدنيا، المقرر عرضها على منصة "واتش إت".

ونشرت سوسن، صورة لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبل تصوير أول مشهد من أفلام أم الدنيا.. تجربة مختلفة جدا ليا أنا شخصياً وللجمهور العربي".

وأَضافت: "أتمنى من قلبي إنها تنول إعجابكم.. قريبا على watchit كتابة وإخراج محمود رشاد".

يذكر أن، الفنانة سوسن بدر تصدرت بوستر المسلسل الخليجي "ولد أمه"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت سوسن بدر في البوستر مرتدية "عباءة وحجاب" أسود، وعلقت: "ولد أمه.. قريبًا".

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن تفاصيل دورها في المسلسل الكويتي "ولد أمه"، وقالت خلال لقائها في برنامج"Mbc trending"، "بشكر ربنا والظروف إنها أتاحت لي فرصة إن يكون لي حظ في التعاون مع كل أشكال الفن الكويتي في المسلسل، من إخراج وإعداد وممثلين".

وأضافت: "مسلسل ولد أمه كان اختيار محمود بوشهري وعبد الله بوشهري، واستاذ حسين مخرج العمل، وعرفت إنهم اختاروني بالإجماع".

وتابعت "أنا دوري في العمل زوجة مصرية لأب كويتي وبتحصل ظروف بفضل أنا وابني لوحدنا من غير الأب، وهنشوف الولد إنه ولد أمه فعلا ولا حيثبت إنه قد المسؤولية، وإنه قد الأمانة وقد التربية اللي أنا ربتهاله".

وعرض لـ سوسن بدر بدور العرض السينمائي فيلم "الدعوة عامة"، بطولة محمد عبدالرحمن، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج وائل فرج.