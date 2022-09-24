هاني شاكر: "تركي نقابة الموسيقيين أثر على حالتي النفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان هاني شاكر، عن قرار تركه نقابة المهن الموسيقية، ومدى تأثيره على حالته النفسية.

وقال شاكر، ببرنامج "ليالي ten": "تركي لنقابة الموسيقيين أثر بشكل إيجابي على حالتي النفسية، ومش ندمان على أي يوم قضيته في النقابة، والمجلس اللي كان معايا عملنا إنجازات لم تحدث من قبل".

وأضاف: "حقيقي استريحت وحاسس إني بدأت بداية فنية جديدة بعد تركي رئاسة نقابة الموسيقيين".

يذكر أن الفنان هاني شاكر، أرسل رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.

وجاء نص الاستقالة، كالتالي: "السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة، فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات، مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق".