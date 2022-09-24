سماح أنور تتحدث باكية عن سمير غانم : ” لولاه مكنتش همشي على رجلي بعد الحادثة “

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 04:02 مساءً - أعربت الفنانة سماح أنور عن حبها وتقديرها للفنان الراحل سمير غانم بسبب دعمه ومساندته لها في فترات كثيرة من حياتها خاصة بعد حادث السير الذي تعرضت له في نهاية التسعينيات .

فأشارت سماح أنور في لقائها مع الإعلامية إنجي علي في حلقة برنامج أسرار النجوم يوم الخميس الماضي إلى أن الفنان سمير غانم دائما ما كان يرشحها للكثير من الأدوار ومنها التي قدمتها في السنوات الماضية .

ولفتت إلى أن الفنان الراحل كان يحرص على أن تستمر بالعمل والتواجد بالساحة الفنية مضيفة : ” سمير أفضاله على عمري كله .. من وأنا عندي 16 17 سنة سمير غانم ده أهم حاجة في حياتي ” .

وتابعت “أنور” باكية : ” اللي خلاني أمشي على رجليا تاني بعد حادثتي سمير غانم، مكنتش عارفة هعمل إيه وهتعالج إزاي هو اللي اتصرف وكلم الديوان الملكي في السعودية وكلموني وشالو علاجي 10 سنين ولولاه أنا مكنتش همشي على رجليا بعد ربنا ” .

وخلال اللقاء تحدثت سماح أنور عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري معربة عن إنزعاجها واستيائها من كل ما تم ترديده بعد وفاته عن زواجه وابنه ووجود ابن ثان له .

فقالت : ” اللي بيتكلم عن حد ساب الدنيا بشكل شخصي في حياته الشخصية ده بياكل لحم ناس ميتة وده حد بيتاجر وعايز الناس تسمع عنده ويعمل تريند أو ياخدله 3 دولار من السوشيال ميديا ” .

واختتمت : ” دي حاجة مينفعش نجيب سيرتها .. انا اتقهرت على سمير لإن سمير كان راجل كويس خالص وكان راجل وفي جدا ومخلص وراقي وعمره ما غلط في حد ولا اتكلم وحش على حد ” .

وكانت الفنانة سماح أنور قد تعرضت في عام 1998 إلى حادث سير مروع كاد أن يودي بحياتها وأجرت على إثره 42 عملية جراحية لكي تتعافى من تبعاته وتستعيد قدرتها على السير على قدميها .