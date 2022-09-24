خطيب نادين الراسي ينشر أول صورة لها بعد وفاة أخيها..بدت نحيفة جدًا شاهدوا كيف أصبحت

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 04:02 مساءً - نشر خطيب الممثلة اللبنانية نادين الراسي مجد دعبول، صورة لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور لها منذ دفن شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي، الذي توفي في حادث سير على طريق المصنع.

وبدت نادين الراسي مختلفة ومتعبة في الصورة، مرتدية ثيابا واسعة جدا عليها، أظهرت نحافتها الزائدة، فيما وضعت نظارة شمسية على عينيها، وذلك لتخفي تعب وجهها من البكاء والحزن على شقيقها الراحل.

مجد دعبول ينشر صورة نادين الراسي في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيقها – الصورة من حساب الأول على إنستجرام

نادين الراسي توجه رسالة شكر لماجدة الرومي بسبب شقيقها الراحل

من ناحية أخرى، قامت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، وهي شقيقة المطرب الراحل جورج الراسي بتوجيه رسالة شكر إلى الفنانة ماجدة الرومي، وذلك بعد إعلان الرومي عن تكفلها بعملية إصلاح وتأهيل الطريق الذي تسبب بوفاة المطرب جورج الراسي.

و قالت نادين في رسالتها عبر حسابها الخاص على تطبيق (تويتر): “من البابا خليل والماما إلهام وإختي الكبيرة ساندرين وخيًي جورج الراسي ومن خَيّي سيباستيان ومن إختي الصغيرة راشيل الحنونة ومنّي ومن آل الراسي جميعًا ألف تحيّة وشكر لأُختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي، بدمّك يا خَيّي تحوّل طريق الموت إلى طريق عبور”.

نادين الراسي وشقيقها

وكان قد كشف تسجيل جديد للمغني الراحل جورج الراسي، شعوره باقتراب الأجل، بعدما تحدث فيه عن التأمين على سيارته وماذا سيحدث له في حال وقوع حادث، ما ينذر بأنه كان يشعر بما حدث له.

ويبدو أن التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه جورج الراسي، مع أحد حول تصليح سيارته مسرب من تطبيق الواتساب الخاص به أو من الشخص المرسل إليه الرسالة، وعلى الأغلب هو مندوب من شركة التأمين.

وقال جورج الراسي في التسجيل الذي يعود تاريخه ليومين قبل وفاته لمندوب شركة التأمين:«ما بدي أطلع على سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي، بدي كون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة».

وكشف تلفزيون الجديد اللبناني تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة المغني اللبناني جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي .

وقال تلفزيون الجديد أن شاهد عيان قام بالتقاط صور للحادث وقام بإرسالها إلى الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج، وقام بالاتصال بها إلا أنها لم ترد على اتصالاته.

وفاة جورج الراسي

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسي بحضور نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار وورد الخال ونجوى كرم وسيرين عبد النور ومايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عامًا، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية “سهر الليل” منتصف التسعينيات.

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