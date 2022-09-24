شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا في الإسكندرية ويقدم أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي مساء اليوم النجم تامر حسني حفلاً غنائيًا في أحد فنادق الإسكندرية تحت شعار كامل العدد، حيث أكد مصدر مقرب من الجهة المنظمة للحفل، أن التذاكر نفدت بالكامل منذ أسبوع على أقصى تقدير، ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أروع أغانيه لمحبيه ومعجبينه، بالإضافة إلى أنه سيقدم أغنية جديدة قام بطرحها الأيام الماضية بعنوان "حياتنا" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على مواقع الاستماع والمشاهدة يوتيوب.

وفى سياق آخر، كان قد حذر تامر حسني جمهوره بعدم الذهاب لأي مكاتب تصوير تستخدم وتستغل اسمه، وذلك بعد أن أعلن عن حاجته لأطفال، لمشاركته عددًا من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: "مساء الهنا، بالنسبة للمواهب اللي طلبتها محدش يروح يعمل أي مقابلات في أي مكتب باسمي، أنا طلبت ڤيديوهات فقط والڤيديوهات بتجيلي كل يوم، محدش يروح أي مشوار لأي مكتب تحت اسمي".

واختتم المنشور قائلًا: "تاني.. الأستاذة سارة هتكلم إللي اختارتهم بنفسها عشان يحضروا المقابلة الأولى".

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حالياً فيلم "بحبك" والذى يشهد أول تجارب تامر الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.