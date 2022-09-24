نهال عنبر تكشف مفاجأة صادمة عن هشام سليم : ” قال للمقربين همشي يوم 22 وساعة وفاته “

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة نهال عنبر عن تنبؤ الفنان الراحل هشام سليم بموعد وساعة وفاته وإخباره للمقربين له بأنه سيرحل عن عالمنا في 22 سبتمبر .

فقالت نهال عنبر في مداخلة هاتفية لبرنامج ” آخر النهار ” أنه قبل وفاة هشام سليم بساعات كانت النقابة قد بدأت في التحضير لذلك ويكونو على استعداد في حالة حدوث الوفاة .

وتابعت : ” هو قال لأخوه وليسرا أنا همشي يوم 22 وقال ten ten وهو فعلا توفى الساعة عشرة إلا عشرة .. وهو قالهم كده ومش فاهمين إيه ten ten ” .

وأضافت ” عنبر ” : ” من امبارح بليل وأنا عندي معلومة إن الوقت ساعات وفي العد التنازلي، فطبعا حضرنا كل حاجة عشان نبقى جاهزين ” .

وأشادت نهال عنبر بالفنان الراحل هشام سليم بأنه كان إنسانا راقيا ومحترما مضيفة : ” كل الناس زعلانة عليه، مفيش حد مش زعلان وكان يومه جميل وحاجته خلصت بسرعة ” .

وتوفي هشام سليم صباح يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر ناهز ال 64 عاما .