عفاف شعيب : ” واحدة عملتلي عمل علشان تاخد جوزي مني، دعيت عليها وعايشة عاجزة “

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب عن تعرضها ل (عمل) من جانب إحدى صديقاتها التي حاولت اختطاف زوجها السابق رجل الاعمال رياض العريان منها .

فقالت عفاف شعيب خلال استضافتها ببرنامج “كلام الناس” : ” عملتلي عمل علشان تاخد جوزي مني وانفصلنا ساعتها وبعدين حاول يرجع تاني أنا رفضت .. أنا لما بقفل من حد خلاص ” .

وعن ردة فعل الفنانة المصرية تجاه هذا الموقف علقت قائلة : ” ما في حد جه عليا وبقوله يارب غير لما ربنا بياخدلي حقي ” .

وأضافت عفاف شعيب : ” واللي عملتلي العمل وأذيتني قولت يارب انت وكيلي وحسبي، العربية اتقلبت بيها وعايشة عاجزة لغاية دلوقتي ” .