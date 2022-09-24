كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب عن تعرضها ل (عمل) من جانب إحدى صديقاتها التي حاولت اختطاف زوجها السابق رجل الاعمال رياض العريان منها .
فقالت عفاف شعيب خلال استضافتها ببرنامج “كلام الناس” : ” عملتلي عمل علشان تاخد جوزي مني وانفصلنا ساعتها وبعدين حاول يرجع تاني أنا رفضت .. أنا لما بقفل من حد خلاص ” .
وعن ردة فعل الفنانة المصرية تجاه هذا الموقف علقت قائلة : ” ما في حد جه عليا وبقوله يارب غير لما ربنا بياخدلي حقي ” .
وأضافت عفاف شعيب : ” واللي عملتلي العمل وأذيتني قولت يارب انت وكيلي وحسبي، العربية اتقلبت بيها وعايشة عاجزة لغاية دلوقتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب : ” واحدة عملتلي عمل علشان تاخد جوزي مني، دعيت عليها وعايشة عاجزة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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