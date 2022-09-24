آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. ملامحه شاحبة جدًا وفقد نصف وزنه.. شاهد

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 64 عاما.

وبدت علامات المرض عليه في إحدى الصور التي تم تداولها باعتبارها آخر ظهور للفنان هشام سليم، حيث ظهر فيها مع ابنه نور، بالإضافة إلى صور أخرى ظهرا فيها سويًا أثناء قضائهم نزهة صيفية على متن أحد المراكب في وسط البحر.

الصور قد نشرها ابنه نور هشام سليم، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، وقد بدا عليه علامات المـرض وأنهـكه التعب، إذ علق نجله على الصورة قائلًا: «أبويا الجميل».

تفاصيل أيامه الأخيرة

كشف مصدر مقرب من عائلة النجم الراحل هشام سليم أن الفنان الراحل فضل ترك منزله والسفر للشاليه الخاص به في العين السخنة، بعيداً عن ملاحقة الإعلاميين والصحفيين، معللاً بذلك إرهاقه الكبير وإحساسه بالتعب المستمر بسبب جلسات العلاج الكيماوي التي كان لها تأثير كبير جدًا عليه لدرجة أنه كان لا يقوي على الحركة بشكل طبيعي بعد تلك الجلسات.

وأوضح المصدر أن الفنان الراحل كان يتمتع بقدر كبير من الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، مؤكداً أنه كان ينتظر الرحيل بل ويتأهب له، كما أنه كان دائم التحدث مع أسرته مطالبهم بالرضا بقضاء الله وعدم الحـزن عليه.

وأكد المصدر أن حالة العزلة التي فرضها الفنان لنفسه، كانت تتضمن غلق هاتفه المحمول وعدم السماح لأى شخص في الوسط الفني بالتواصل مع زوجته وأبنائه على الغطلاق ومنهم الفنان آشرف زكي الذي حاول التواصل معهم في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوي.

واختتم المصدر أن الفنان الراحل كان قد فقد أكثر من نصف وزنه بسبب عدم قدرته على الحصول على الطعام الكافي للعيش لأنه فقد شهيته تماماً وكان يعيش على الأدوية بجانب العـلاج الكيماوي

وفاة هشام سليم:

رحل الفنان الكبير هشام سليم عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صـراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا فى حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفنى والإعلامى، فلم يستطع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكي الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

وانتشر فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية.

آخر كلماته عن المرض:

وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: “أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام بس”.

وتابع: “أنا الحمد لله و كل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكوا إيه غير كده، شكرًا”.

آخر اعماله:

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض ضمن دراما رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وفي السينما، كان آخر أعمال هشام سليم مشاركته في “فيلم موسى” ويجسد فيه دور لواء بالداخلية، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين.

الخليج 365

الخليج 365