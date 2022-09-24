في ظهور نادر.. زوجة إيهاب فهمي تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما – «شاهد»

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - تألق عدد من النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما، والذي انطلق مساء يوم الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات.

وحضر الحفل كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، أمير كرارة، آسر ياسين، أحمد مجدي، عبدالله مشرف، محمد كريم، حسام الحسيني، أحمد عبدالعزيز، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، أكرم حسني، محمد محمود عبدالعزيز، شيكو، هشام جمال، أحمد زاهر، صبري فواز، أحمد صيام، خالد عليش، أحمد فهمي، محمد رياض، أحمد عبدالعزيز.

وعلى رأس الحضور كان الفنان المصري القدير إيهاب فهمي بصحبة زوجته التي خطفت الأنظار بجمالها وإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء

زوجة إيهاب فهمي:

وإيهاب فهمي متزوج من خارج الوسط الفني من سيدة تُدعي “يسرا وجيه” ولديه ابن يُدعى «أحمد» وابنه، وقد تعـرض منذ عدة سنوات لأزمــة صحية شــديدة، حيث أصــيب بفيروس نادر ودخل على إثره العناية المركزة.

إيهاب فهمي: أتمنى نجاح المهرجان وأن يصل للعالمية

وقال الفنان إيهاب فهمي أثناء استضافته مع الإعلامية سالي شاهين بافتتاح مهرجان القاهرة للدراما: “لا بد أن نشكر نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي وكذلك الشركة المتحدة على مهرجان القاهرة للدراما، فهذا المهرجان استغرق مجهودا كبيرا خلال شهرين ليخرج بهذا الشكل، فهو بمثابة عُرس فني، ويعني أن مصر موجودة والفن المصري موجود، فهو مهرجان وليد ونتمنى نجاحه وأن يصل للعالمية مش المصرية فقط”.

وعن دوره في مسلسل ملف سري قال: “قدمنا جميعا أدوارنا بشكل جيد، ففكرة تقديم شخصية بأدائين مختلفين أمر صعب ولكن وفقني الله فيه، وكان النجاح حليف العمل كله”.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصريًا على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.

الخليج 365

الخليج 365