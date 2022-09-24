شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. محمد وفيق صاحب الأدوار المميزة قدم 40 عملاً دراميًا و22 فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق، الذي ولد في الـ24 من سبتمبر عام 1947، واشتهر بأدواره المتنوعة وصوته المميز في أدواره خصوصًا في الدراما التليفزيونية، فهو خريج معهد الفنون المسرحية عام 1967 وزميل دفعة النجوم نور الشريف وعبد العزيز مخيون ومجدي وهبة وغيرهم.

ويعد وفيق واحدًا من أشهر الممثلين في القرن العشرين، قدم ما يقرب من 40 عملاً دراميًا، شارك في عدة مسلسلات لها أهميتها مثل تقديمه لشخصية الظاهر بيبرس في مسلسل "الكتابة على لحم يحترق، ومسلسل "المرشدى عنتر، ولا ننسى أعظم أدواره خلال شخصية عزيز الجبالي ضابط المخابرات في مسلسل رأفت الهجان، ومسلسل السيرة الهلالية، ومسلسل بوابة الحلواني، رحلة السيد أبو العلا البشري ، الست أصيلة"، حق مشروع، حنان وحنين" وغيرها.



محمد وفيق

وكان قد وفيق نحو 22 فيلم سينمائي أبرزهم فيلم " الرسالة " وقدم من خلاله شخصية عمرو بن العاص، فيلم " الهروب"، "سعد اليتيم"، قضية سميحة بدران، امرأة آيلة للسقوط وغيرها، كانت ادواره في دور الظابط أكثر تألقا.