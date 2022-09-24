شكرا لقرائتكم خبر عن نداء لأصحاب القلوب الرحيمة.. محمود عبد المغنى يسخر من "كيكة" زوجته بفيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود عبد المغني، مقطع فيديو طريف مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى ظهر فيه وهو يسخر من "كيكة" أعدتها زوجته فى المنزل، وأبدى عبد المغنى تعجبه من شكل الكيكة التى لا تشبه أى من قوالب الكعك، كما عبر عن استيائه بشكل ساخر من النتيجة التى انتهت إليه زوجته عند إعداد الكيكة بعد سنوات طويلة من الزواج.

عادة ما يظهر الفنان محمود عبد المغنى، على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر فيديوهات وصور حول بعض تفاصيل حياته الشخصية فى المنزل خاصة عندما يساعد زوجته فى إعداد الطعام، وفى الفيديو الجديد الذى نشره اليوم، كتب فى تعليقه عليه "نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة".

وقال محمود عبد المغنى خلال حديثه فى الفيديو بينما يحمل "الكيكة" فى يده، "أنا شكرت في زوجتى كتير في العديد من البرامج وفي الحياه وفي كل مكان، ولكن عندى مشكلة مع الكيكه، بعد 15 سنة جواز وبعد محاولات كتيرة يمكن تكون دى هي المرة الـ 15 ألف لعمل الكيكة، هى حاولت كتير لكن المحاولة الأخيرة وصلت لشكل غير مفهوم وده آخر شكل كيكه".

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان محمود عبد المغنى فى بطولة مسلسل "أرواح خفية" المكون من 10 حلقات مع الفنانة سمية الخشاب، والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين، حيث التحق عبد المغنى بأسرة العمل التى تضم نضال الشافعى، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتأليف سوسن عامر وإخراج إيرام نشأت وتدور الأحداث فى إطار تشويقى مثير.

وفى سياق آخر يصور محمود عبد المغنى حالياً مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.