شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة" بعرضين مسرحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وحضر الافتتاح أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح ، وعدد من أبرز أعلام المسرح الإماراتي، وجمهور متنوع، إضافة إلى العشرات من متفوقي المعاهد وكليات المسرح العربي، الذين شاركوا سابقاً في دورات "ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي" خلال السنوات العشر الماضية، والمهرجان يقام تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

استهل حفل الافتتاح، الذي قدمته الإعلامية هاجر حسين البلوشي، بعرض مادة فيلمية على المنصة عكست جانباً من مسيرة المهرجان الذي تأسس في سبتمبر 2012، وأصبح بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، منصة إبداعيَّة وتعليميَّة جاذبة لهواة «أبو الفنون» تزوّدهم بالمبادئ والمفاهيم المسرحيَّة وتصقل مهاراتهم، عبر مجموعة من الورش التدريبيَّة التي تزاوج بين المعارف النظريَّة والخبرات العمليَّة، ليتمكنوا من التقنيات والقدرات التعبيريَّة التي تؤهلهم لإنجاز العروض المسرحيَّة، تمثيلاً وإخراجاً وكتابةً.

وجاء في الفيلم، أن المهرجان الذي يعتمد على نصوص مسرحية من كلاسيكيات «المكتبة العالمية» وتقدم للجمهور باللغة العربية، أضحى ملمحاً بارزاً في المشهد الثقافي للمنطقة الشرقيَّة، وركيزة صلبة ترفد الساحة المسرحيَّة المحليَّة سنوياً بالعديد من الأسماء والوجوه الجديدة في مجمل مهن العرض المسرحي.

بعد ذلك، تعرف حفل الافتتاح على أعضاء لجنة التحكيم للدورة الحالية، التي تعرف مشاركة 14 عرضاً، وهم: الدكتور نعمان هليلي (المغرب) رئيساً للجنة، وعضوية داليا همام (مصر)، وإلياس رابحي (تونس)، ومحمد جمعة علي (الإمارات)، ويوسف هديب (الأردن).

وتلا ذلك تقديم مادة فيلمية أخرى استعرضت ملامح من مسيرة «شخصية المهرجان» لهذه السنة، وهي الفنان خليفة التخلوفة (1976) الحائز بكالوريس الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، وبدأ مشواره مع التمثيل المسرحي سنة 1990 عبر عرض عنوانه «صراع»، وشارك خلال العقود الثلاثة التالية في عشرات العروض المسرحية والتلفزيونية، لاسيما الموجهة إلى الأطفال وطلبة المدارس محلياً وعربياً.

وفي إفادة قدمها التخلوفة في الفيلم، رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بدور دائرة الثقافة في إثراء وتطوير الساحة المسرحية، وبالأثر الثقافي والفني لمهرجان المسرحيات القصيرة الذي يمثل نافذة لاكتشاف وإبراز المواهب المسرحية.

هذا، وجاء العمل الأول في برنامج العروض لليوم الأول بعنوان: «فشل عرض مسرحي»، واستلهم من أربعة نصوص للأديب الروسي دانيال خارمس، وأعده وأخرجه يوسف المغني النقبي، الذي حوّل الخشبة عبر عناصر التمثيل، والديكور، والإضاءة، والموسيقى الحية، إلى فضاء يحاكي حياة الناس اليومية، ودور «العقل» و«القلب» في تسييرها.

وشارك في تجسيد العرض فوق الخشبة إلى جانب النقبي نفسه، أحمد بوصيم، ومحمد عبدالله اليعربي، وبلقيس البلوشي، وعمر السالمي.

وفي الندوة النقدية التي تلت العرض، وأدارها الفنان إبراهيم سالم، وتحدثت من منصتها الباحثة المسرحية الجزائرية أسماء مصلي، اُمتدحت قدرات المخرج التعبيرية وإتقانه في إدارة فريق التمثيل، وتوليد الجماليات باستخدام اللون، والضوء، والصوت.

أما العرض الثاني، فجاء تحت عنوان «تخريف ثنائي» عن نص بالعنوان نفسه للكاتب الفرنسي يوجين يونسكو، وأخرجه هاكوب عيد، الذي شارك أيضاً بالتمثيل إلى جانب هبة ديب. ونهض العرض على مناقشة بدت بلا معنى أو منفصلة عما يحيط بطرفيها من أهوال «زوج وزوجته»، فبينما تدور الحرب من حولهما، كان الزوجان مستغرقين في مباراة حول معارفهما العامة.

وأشادت الندوة النقدية التي أدارها إبراهيم سالم وتحدث فيها الناقد المصري محمود الجمل، بالطاقة الأدائية التي أظهرتها الممثلة هبة ديب، كما تحدث بعض المتداخلين عن الانضباط التقني في تنفيذ العرض بمزيج من التقنيات المرئية والسمعية.



حفل الافتتاح



لجنة التحكيم



مقدمة الحفل