وفاة لويز فليتشر الحائزة على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 88 عامًا

القاهرة - سامية سيد - أكدت عائلة الممثلة لويز فليتشر، الجائزة على جائزة الأوسكار، أنها توفيت بسلام فى منزلها فى مونتدوراوس بفرنسا، لكنها لم تكشف عن سبب الوفاة، واشتهرت فليتشر بلعب دور الممرضة راتشيد فى الفيلم الذي أخرجه ميلوش فورمان One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975) ، وشارك في البطولة جاك نيكلسون، والذي يعتبره الكثيرون من بين أعظم الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق، حسبما ورد في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

حصلت لويز فليتشر، على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والأربعين في لوس أنجلوس في مارس 1976، بالإضافة إلى جائزة جولدن جلوب، وبافتا.



دور الممرضة للويس فليتشر

فليتشر، هي الثانية من بين أربعة أطفال ولدوا للقس روبرت كابيرز فليتشر، وزوجته إستل، اللذين كانا كلاهما أصم ويعملان مع الصم وضعاف السمع، وفي النهاية، ظهرت لأول مرة في عام 1958، وسجلت أربعة أدوار ضيف مختلفة على التلفزيون في Flight و Playhouse 90 و Bat Masterson و Yancy Derringer.

استمرت فليتشر في الظهور لأول مرة في فيلم A Gathering of Eagles في عام 1963، والذي قام ببطولته روك هدسون، ورود تايلور، وماري بيتش، وباري سوليفان، واستغرق الأمر 11 عامًا حتى تحصل على دورها السينمائي التالي، والذي جاء في الدراما الإجرامية Thieves Like Us ، وشارك في بطولته كيث كارادين، وشيللي دوفال، وجون شوك، وبيرت ريمسن، وتوم سكيريت.

ساعدها أدائها في فيلم Thieves Like Us الذي أخرجه روبرت ألتمان في لفت انتباه ميلوش فورمان، وفي النهاية حصلت على دور الممرضة Ratched في فيلم One Who Flew Over The Cuckoo's Nest.



لويس فبيتسر

حققت الدراما الكوميدية النفسية نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث اجتاحت جوائز الأوسكار لهذا العام بفوزها بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل رائد وأفضل ممثلة رائدة وأفضل سيناريو من بين تسعة ترشيحات.

خلال خطاب قبولها للفوز بجائزة أفضل ممثلة، اشتهرت فليتشر باستخدام لغة الإشارة، والتي لا تزال تعتبر واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار.

عملت باستمرار على مر السنين في كل من السينما والتلفزيون. في الحقيقة ، يعرف العديد من المعجبين أفضل ما لديها من دورها المتكرر كزعيم ديني باجوران كاي وين آدمي في المسلسل الشهير Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999).