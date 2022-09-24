شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاد سيلفستر ستالون إلى زوجته جنيفر فلافين؟.. تضارب تصريحات ممثليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك تضاربًا في الأقوال حول عودة الثنائى سيلفستر ستالون وزوجته جنيفر فلافين، فبعد شهر واحد من تقدم فلافين بطلب الطلاق من زوجها، ذكرت العديد من المواقع أن الزوجين قد تصالحا، وقال المتحدث باسم ستالون لـ Page Six: "لقد قرروا أن يجتمعوا مرة أخرى فى المنزل، حيث تحدثوا وكانوا قادرين على حل خلافاتهما وكلاهما سعيد للغاية"، كما صرح لمجلة people أيضًا عن مصالحة الزوجين.

ومع ذلك، قال ممثل ستالون لـET، "لا أعرف من الذى قدم بيانًا إلى Page Six، وبهذا تكون قد جاءت أخبار المصالحة بين الزوجين بعد يوم واحد من حصول ET على مستندات المحكمة التى قالت إن ستالون وفلافين اتفقا على أنه من مصلحة كل منهما على حدة، والأهم من ذلك بشكل جماعى كعائلة، حل جميع القضايا المصاحبة للحل والانفصال بطريقة كريمة وودية وخصوصية خارج المحكمة".



سيلفستر ستالون وزوجته جنيفر فلافين

والزوجان اللذان عقدا قرانهما فى عام 1997، يتشاركان ثلاث بنات، هن: سكارليت، 20 عاما، وسيستين، 24 عاما، وصوفيا، 26 عاما، وبدأت شائعات المتاعب بين الزوجين فى أغسطس، عندما غطى ستالون وشم فلافين على ذراعه بصورة كلب.

وفى وقت لاحق من ذلك الشهر، أكدت ET، أن جنيفر فلافين قد تقدم بطلب للطلاق فى فلوريدا، مدعيًا أن النجم متورط فى التبديد متعمد أو استنفاد أو إهدار الأصول الزوجية مما كان له تأثير اقتصادى سلبى على ملكية الزوجية، وطلبت فلافين فى ذلك الوقت أن تكون قادرة على الاستمرار فى العيش فى منزلهم فى بالم بيتش، فى فلوريدا، وأن لا يقوم ستالون بنقل أى شيء من أصولهم الزوجية.