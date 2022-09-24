شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يهنئ مصطفى قمر بعيد ميلاده.. والأخير يرد: أغلى معايدة في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاد صديقه الفنان مصطفى قمر، وذلك من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نشر فيديو له قائلًا: "حبيبي وأخويا وصديقي ورفيق العمر من سنين طويلة مصطفى قمر، كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك".

وتابع: "سامحني على عدم حضوري حفل عيد ميلادم بسبب انشغالي، كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، ودايما منور الدنيا كلها لكل اصحابك والناس اللي بتحبك، ودايما يارب أصحاب وأخوات، ومع بعض دايما في الخير"، وعلق "ثمر" على الفيديو قائلًا: "ياحبيبي يابوب دي أغلى معايدة في الدنيا وانت بألف صحة وسعادة ونجاح".

يذكر أن المطرب إيهاب توفيق طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى، الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

كما تصدر التريند الشهر الماضي بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، إذ أنه عانى من مغص كلوى أيسر مع ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلي، ونصحه الطبيب بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة.

ولكنه حرص على طمأنة دمهوره عليه بعد تعافيه، ونشر صور له برفقة أصدقائه من مدينة العلمين الجديدة عبر حسابه على انستجرام، وكتب قائلاً: "أنا بخير الحمد لله وفي العلمين مع الأصدقاء".