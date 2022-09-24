كيف علق وائل جسار وماجي بوغصن على وفاة 86 شخصا بسبب "قارب الموت" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان وائل جسار والفنانة ماجي بوغصن، على حادث "قارب الموت" الذي أودى بحياة 86 شخصا غرقا من المهاجرين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا.

وأعلن التلفزيون السوري، ارتفاع عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل طرطوس إلى ستة وثمانين قتيلا، من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين. كما تم إنقاذ عشرين شخصاً من ركاب القارب ونقلهم إلى المستشفيات في سوريا للعلاج، وذلك طبقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وكتب الفنان وائل جسار، عبر حسابه على تويتر: "معاناة الشعب اللبناني لا تعد ولا تُحصى من وراء هذه الطبقة الحاكمة المتربصة على الكراسي ،إنا لله وإنا إليه راجعون.. أكثر من ٧١ شهيد راحوا ضحية قارب الموت ومنهم من اخواننا السوريين خاطروا بأنفسهم لتأمين لقمة العيش من خلال سفرهم بهذا القارب وسط البحر فكانت الفاجعة، رحمهم الله جميعا، إلى جنات الخلد، لبنان يبكي".

فيما كتبت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها على تويتر: "قوارب الموت، رحمتك يا رب، شو هذا الكابوس اللي ما راح يعرف يخلص..الهروب من الموت للموت نفسه. شئ بيحرق القلب، الرحمة للضحايا".

يذكر أن التلفزيون السوري، أعلن في وقت سابق أن المركب كان يستقله حوالي 150 شخصا، ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.