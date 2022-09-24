نشوى مصطفى ترد على متابعة وصفتها بـ"قليلة الذوق": ربنا ينجينا من شروركم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن قيام واحدة من متابعيها بوصفها بـ"قليلة الذوق"، بسبب الموقف الإنساني الذي حكته عن النجم الراحل هشام سليم، ومساعدته للفنانة ثريا إبراهيم في السفر للحج، وقت تقديمهما معا مسرحية "شارع محمد علي" والتي شاركت في بطولتها النجمة الكبيرة شريهان والنجم الراحل فريد شوقي.

وكتبت نشوى "واحدة قلبها سواد ونفسها جحيم اتهمتني إني قليلة ذوق إني أقول اللي هشام الله يرحمه عمله مع الأستاذة ثريا إبراهيم، ومتعرفش إن ربنا استخدمني علشان احكي موقف يخلي مئات الآلاف يدعو لهشام بالرحمة، عايزة أبلغها إن بنت الأستاذة ثريا بنفسها حكت اللي أنا حكيته لإنها بنت أصول وحافظة للجميل. ربنا ينجينا من شروركم وقلوبكم الجحيم".

كانت نشوى كتبت "افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش كتير يعرفوها، في يوم راجعة من التصوير وكان فيها أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها ثريا إبراهيم - قالت لي نشوى معنديش عربية توصليني في طريقك لأقرب مكان انزل اخد تاكسي، قلت لها تاكسي إزاي حاوصل حضرتك لباب البيت، واحنا ماشيين قالت لي عارفة الشقة اللي حتوصليني ليها دي مين جابهالي، قلت لها مين؟؟ قالت لي شريهان".

وتابعت "وحكت لي أنها كانت بتشتغل معاها مسرحية شارع محمد علي، وكانت بتيجي كل يوم من طنطا للقاهرة وترجع تاني لإن بيتها كان هناك، ولما شريهان عرفت قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وأنا حاشتريهالك، ولما اشترتها كانت فرحانة اوي، ولما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه قالت له فرشتها، قال لها كان نفسى أفرشهالك، قالت له وهي بتهزر طيب ما تعمل حاجة تانية قال لها تحت أمرك، قالت له نفسى أحج، تاني يوم لقت شركة سياحة بتكلمها وبلغتها إن هشام دفع كامل التكلفة وكانت خمسين ألف جنيه، وكمان وهي رايحة عطاها مصروف الرحلة وقال لها ادعي لي، بس كده، ألف رحمة ونور".