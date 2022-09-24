بعد رقصها.. أمير شاهين يوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، رسالة للنجمة شيرين عبدالوهاب بعد لقاء جمع بينهما أمس الجمعة بمحافظة الإسكندرية.

ونشر أمير، صورة تجمعه مع شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبتي وأختي وصاحبتي، شيرين القمر حمدلله على السلامة يا غالية".

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لـ شيرين عبدالوهاب يجمعها مع شاب من خارج الوسط الفني وهما يرقصان بإحدى السهرات.

وظهرت شيرين، في الفيديو المتداول، وهي ترقص "سالسا" مع الشاب على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو"، وسط تفاعل عدد من الحضور، كان من بينهم الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد شاركت جمهورها بصورة لها مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "القمر لما يكتمل".

وتستعد شيرين، لحفل غنائي يوم 8 أكتوبر المقبل في احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، البرونزية 500 جنيه، الفضية 1000 جنيه، والذهبية 1500 جنيه، والبلاتينيوم 2000 جنيه.

المطربة شيرين عبدالوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.