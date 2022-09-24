مصطفى كامل عن ويجز وأغانيه: "مش عارف ولا فاهم بيقول إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن رأيه في مطرب الراب ويجز وأغانيه التي يقدمها.

وقال كامل، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "ربنا يخلي العبط والهبل والمهابيل والمهاطيل وربنا يزيدهم، وويجز مش عاجبني ولا هيعجبني وأنا لا أدعي حاجة بره شخصيتي، وأنا سمعت بتوع المهرجانات، وسمعته بس مش عارف ولا فاهم بيقول إيه".

وتابع، أنه ضد هذه النوعية من الأغاني، موضحا: "إذا استمرت الحاجات دي اعرفي إن مصر باي باي".

وأضاف: "ايه ده في إطار الفن، ومش قادر أصدق أن الفن المصري راح للحته دي، حتى وإن كان لهم جمهور ومتمناش لبلدي إنه يكتر منها الحاجات دي خالص".

وكان مغني الراب ويجز، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه يعلم أن البعض لا يفهم كلمات أغانيه، موضحا: "مش كل المصريين بيفهموني، لكن في ناس عاشت اللي أنا عشته والزمن عمال يتغير، يعني الناس اللي عندهم 50 سنة أسلوب حياتهم مش نفس الحالي، والعالم كله حاليا شكله غريب".

وحول رأيه في التمثيل؛ قال ويجز: "شغلانة حلوة بس مرار.. التمثيل مش سهل كشغلانة بتاخد من جسمك ومن عقلك، أنا بحب أمثل وأبقى في مود تعالى نصور 90 يوم والكلام ده، أنت بتعرف الناس على حقيقتها في التصوير، معنديش مشكلة في ده، لكن أنت فعلا لازم تبقى واكل ونايم كويس وغيرها، لكن المغني جميل بيطلع ساعتين يغني ويروح".

وعن الفرق بين الماضي والحاضر بالنسبة له؛ قال: "اتغيرت جدا، أنا كنت زمان بقول أي حاجة ومكنش عندي أي مشكلة، دلوقتي أنا مسئول عن تصرفاتي، الناس فكراني كبرت ومضطر أتعامل مع الوضع ده".

وفي 25 أغسطس الماضي، طرح مغني الراب ويجز أحدث أغانيه "أميرة"، عبر قناته بموقع "يوتيوب".