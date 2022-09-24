وصلة رقص تجمع شيرين عبدالوهاب مع شاب من خارج الوسط الفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجمة شيرين عبدالوهاب يجمعها مع شاب من خارج الوسط الفني وهما يرقصان بإحدى السهرات.

وظهرت شيرين، في الفيديو المتداول، وهي ترقص "سالسا" مع الشاب على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو"، وسط تفاعل عدد من الحضور، كان من بينهم الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة تجمعها مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، ونشرت الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت: "القمر لما يكتمل".

وتستعد شيرين، لحفل غنائي يوم 8 أكتوبر المقبل في احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، البرونزية 500 جنيه، الفضية 1000 جنيه، والذهبية 1500 جنيه، والبلاتينيوم 2000 جنيه.

المطربة شيرين عبدالوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.