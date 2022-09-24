شكرا لقرائتكم خبر عن بونوتشي يثير الجدل: لن نتمكن من إعادة إيطاليا لكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي ولاعب منتخب إيطاليا عن تحقيق الفوز أمس على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تصريحات بونوتشي عن الفوز على إنجلترا

وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة RAI Sport الإيطالية:"راسبادوري نجح في تسجيل هدف الفوز، طلبت منه الذهاب للمساحة حتى يمكنني التمرير له بشكل صحيح واستفدنا من تلك الفرصة وأحرزنا الهدف".

وأضاف: "أشكر الجماهير، يجب القول أنهم كان لهم دورا كبيرا أمام إنجلترا، طلبوا مننا أن نكون أصحاب قلوب قوية وشجاعة داخل الملعب وهذا ما قدمناه بالفعل وصنعنا فرصا كثيرة للتسجيل أكثر من المنافسة بكثير".

وأكمل بونوتشي:"يمكننا بذلك البناء للمستقبل وتطوير اداءنا، البداية كانت جيدة وبشكل عام سيطرنا على اللقاء والمخاطرة كانت في نهاية اللقاء فقط".

وواصل: "نحتاج إلى العمل على بعض الأمور، بالإضافة إلى الإبقاء على الفريق متماسكا ولكن اعتقد أن اللاعبين قدموا مباريات قوية يستحقون التصفيق عليها أمام إنجلترا".

وأختتم بونوتشي حديثه قائلا: "بالطبع لا يوجد شئ سيعيدنا للمشاركة في كأس العالم القادمة بعدما فشلنا في التأهل، لكن سنواصل القتال في دوري الأمم الأوروبية وسنواجه المجر بالجولة الأخيرة لخطف المركز الأول بالمجموعة".

ترتيب مجموعة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يذكر أن المنتخب الإيطالي يحتل الآن المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين فقط عن المجر المتصدر، بينما يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسيواجه المنتخب الإيطالي نظيره المجري بالجولة الأخيرة، فيما سيواجه المنتخب الألماني نظيره الإنجليزي متذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط.