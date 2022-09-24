شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يزاحم تشيلسي من أجل الحصول على خدمات لياو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي مانشستر سيتي أنضم إلي قائمة الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات المهاجم البرتغالي الشاب لياو، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير مع ميلان خلال منافسات الموسم الحالي فى الكاليتشو، ونجاحه فى تسجيل هدفين فى لقاء الديربي الأخير ضد الإنتر.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق عن وجود إهتمام ورغبة قوية من قبل مسئولي نادي تشيلسي للتعاقد مع المهاجم البرتغالي، خاصة أن الفريق لم يتعاقد مع مهاجم جديد فى الصيف الحالي، بعدما انتقل المهاجم الألماني تيمو فيرنر لنادي ليبزيج.



كيف يفكر اللاعب فى عروض رحيله

وتناولت بعض المصادر الصحفية أن وجهة اللاعب القادمة قد تكون الأقرب لتشيلسي وليست السيتي، خاصة أن الفريق السماوي يضم بين صفوفه القاطرة النرويجية إيرلينج هالاند، مما قد يضعف من فرص اللاعب فى التواجد ضمن صفوف الفريق.

موقف نادي ميلان من بيع نجم الفريق

ومن جانبه أكد مسئولي نادي ميلان صعوبة التفريط فى اللاعب فى الفترة المقبلة، لا سيما أن هذه الفترة تشهد تألق اللاعب بشكل كبير، إضافة إلى أن الموسم القادم يعد الأخير فى مسيرة زلاتان مع ميلان، مما يصعب من خروج أثنين من أفضل المهاجمين فى فترة زمنية صغيرة.