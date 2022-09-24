شكرا لقرائتكم خبر عن مع بعض فى إيطاليا.. ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد يقضيان وقتًا ممتعًا بميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأمور تزداد جدية بين النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، حيث أخبر أحد المصادر موقع ET، أن الثنائى معًا فى إيطاليا، وأن الممثل موجود فى ميلانو مع عارضة الأزياء فى أسبوع الموضة بميلانو.

ويضيف المصدر، أن الثنائى الشهير يريان بعضهما البعض طوال الوقت، وذلك بعدما تم الإعلان عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما سويا لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر، وتأتى أخبار هروب الثنائى فى اليوم التالى لرصد جيجى حديد منفردة فى ميلانو، حيث كانت مرتدية بدلة داكنة وقميص أبيض ونظارة شمسية، وابتسمت العارضة ولوحت ووقعت توقيعات للمعجبين أثناء تصويرها فى إيطاليا.

وتم رصد دى كابريو، 47 عامًا، وجيجى حديد، 27 عامًا، لأول مرة فى كاسا سيبريانى، فى مدينة نيويورك، فى وقت سابق من هذا الشهر، وقال مصدر سابقًا لـ ET: "كانا يجلسان فى منطقة غرفة الطعام ويتجولان ويقضيان ليلة ممتعة مع بعضهم البعض وليو منجذب جدًا إلى جيجى".

بعد ذلك بوقت قصير، أخبر مصدر آخر ET، أن "جيجى وليو ارتبطا رسميا"، وقال المصدر: "لقد كانا يقضيان وقتًا طويلاً ويتعاملا طوال الوقت مع بعضهم البعض والأمور تسير على ما يرام بينهما وكلاهما سعيد".

وجات علاقة الثنائى بعد انتهاء قصة دى كابريو الرومانسية مع كاميلا مورونى، التى انفصل عنها فى أغسطس بعد أربع سنوات معًا، ويقول مصدر ET: "كامى مستاءة لأنها رأت مستقبلًا مع ليو، لكنها مستقلة بشدة وتتحرك"، أما جيجى حديد، فقد واعدت زين مالك ولديها ابنة تسمى Khai، ويتعدى عمرها العامين.