شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران رئيسا للجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي بمهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الدكتور سامح مهران رئاسة لجنة تحيكم مسابقة البحث العلمي "أبو الحسن سلام" في نسختها الثانية بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي تنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 - 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

الكاتب الأستاذ الدكتور سامح مهران مؤلف ومخرج مسرحي شغل عدة مناصب ،منها رئيس أكاديمية الفنون في الفترة من 2009 حتى 2014 ، ورئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مهرجان المسرح المعاصر و التجريبي، ونال جائزة التأليف المسرحي الأولى من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1990 عن نص " الشاطر ..ست الحسن "، ومن أعماله المسرحية( إن بوكس)و(حباك عوضين تامر )، وكانت آخر أعماله كمؤلف مسرحية ( هاملت بالمقلوب ) اخراج مازن الغرباوي .

أما عضوية تلك اللجنة فتتكون من : الأستاذ الدكتور محمد عبازة ( من تونس ) ،وهو كاتب مسرحي درس في مدنين ثم بجامعة دمشق لدراسة الأدب العربي، ثم دراسة النص المسرحي المكتوب بالعربية في جامعة السوربون. تولى مهام عدة في وزارة الثقافة، وله عدة إصدارات منها : مقاربات للمسرح التراثي، وتطور الفعل المسرحي بتونس من النشأة الي التأسيس، وتطور الفعل المسرحي بتونس من اللامركزية الي التجريب

ومن لبنان الأستاذ الدكتور هشام زين الدين، وهو باحث وأكاديمي ومخرج ومؤلف مسرحي،و مؤسس فرقة المسرح التربوي اللبناني ،وحاز علي جائزة التأليف المسرحي في مهرجان الأسبوع المسرحي في سلطنة عمان عن نصه المسرحي "هذيان اخر الليل".

أما عن التيمة الأساسية للمسابقة في نسختها الثانية هي حول : " قضايا وإشكاليات إخراج الأعمال التراثية " ، وأشار المخرج مازن الغرباوي إلى أن الهدف من تلك المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي، ومنح فرص للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم ،واكتشاف أصوات جديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، كما أن ستساعد على إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي ، ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط، واعلنت ادارة المهرجان عن فتح باب سن المتقدمين من الباحثين الي ( 45 ) عاما ، كما أعلنت عن أن الدورات المقبلة ستكون دولية لكل الباحثين فى العالم، وقد اعلن المهرجان في بيان سابق عن شروط وكيفية التسابق، وآخر موعد لتلقي الطلبات في هذه المسابقة هو يوم الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢.