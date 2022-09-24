شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع محمد صلاح.. شيرين عبد الوهاب ترقص مع شاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهورها الملفت مع نجم المنتخب ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى تصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية أمس، ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى وهى ترقص بإحدى الحفلات فى مقطع فيديو قصير تداوله الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا من حفل بالإسكندرية.

وبدت شيرين عبد الوهاب، سعيدة وهى ترقص فى الفيديو على نغمات أغنية المترو، مع شاب لم يتم الكشف عن هويته، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع بين جمهور ومحبى شيرين، اللذين يتمنون لها السعادة بعد أزمة الانفصال التى مرت بها وخلافاتها مع الفنان حسام حبيب.



شيرين ترقص برفقة شاب

يأتي هذا بعدما كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن صورة تجمعها بنجم الكرة العالمى محمد صلاح أثناء تواجده فى الاسكندرية، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت شيرين على الصورة التى لاقت الكثير من الإعجاب: "القمر لما بيكتمل" مشيرة بذلك إلى محمد صلاح.

وعلى جانب آخر، كانت النجمة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فى فيديو مع ابنتها هنا، على أنغام أغنية سميرة سعيد الشهيرة "محصلش حاجة"، وخطفت الأنظار بعفويتها ومداعبتها لابنتها خلال الفيديو.



شيرين عبد الوهاب ترقص في احدي الحفلات

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات عبر منصة تيك توك، وتفاعل معه الجمهور بشدة، إذ عبر الكثير منهم عن إعجابهم بعفوية شيرين وأيضا تخطيها المرحلة الصعبة التى مرت بها، خصوصا أن أغنية "محصلش حاجة" تعبر عن قوة المرأة فى تخطى الصعاب وتقول كلماتها: أدينى سيبته و شوفت أهو محصلش حاجة والوضع فعلا مختلفش فى أى حاجة، باكل و أضحك بشتغل وأعمل كل حاجة، لأ لأ مش زعلانة و كئيبة.

ومن أبرز التعليقات التى جاءت على فيديو شيرين عبد الوهاب وابنتها كتب أحدهم: ابتدت تفوق، فى إشارة إلى أن المطربة تخطت المرحلة الصعبة التى كانت تمر بها الفترة الأخيرة، فيما كتب آخر : أيوة خليكى قوية يا شيرين. فيما كتب متابع ثالث: أجمل حاجة شفتها اليوم، الطاقة الحلوة اللى فى شيرين ونظرات الحب اللى من بنتها.