شكرا لقرائتكم خبر عن "جوزنى" الاسم النهائى لفيلم أمير المصرى بعد تغييره للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع فيلم "إيه العمل" على "جوزنى" بطولة أمير المصرى، ليكون الاسم النهائي للعمل، بعد تغييره للمرة الأولى، حيث كان يحمل اسم "إصابة عمل"، ثم تغير إلى "إيه العمل" حتى تم الاستقرار في النهاية على "جوزنى"، فيما يستعد القائمون عليه لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من جزء كبير من المشاهد.

فيلم "إيه العمل" بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، ابراهيم وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت رومانسى وتعتمد قصته على وجود قصة حب تجمع بطلى العمل أمير المصري ومايان السيد، ويتخللها العديد من الموافق والمفارقات الكوميدية.

وفى سياق متصل ينتظر الفنان أمير المصرى عرض مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية هلال الفترة المقبلة.

وشارك أمير المصرى في مسلسل "الاختيار – القرار" خلال شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.