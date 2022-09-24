" لم أرى هذه الجرأة " محمد رمضان يعلق على دعم إبراهيم عيسى بعد أحداث حفل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو للكاتب والسيناريست إبراهيم عيسى، وذلك عبر صفحته الخاصة بوقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو: "لم أرى هذه الجرأة وهذا الضمير المهني الحي منذ زمن بعيد، شكرًا للأستاذ إبراهيم عيسى".

وجاء تعليق إبراهيم عيسى على أزمة حفل محمد رمضان بالإسكندرية في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "من المجنون اللي ممكن يسمح لنفسه، ويتصور إن من حقه يدخل أو يخرج أو يقعد أو يطرد مواطن مصري في مصر".

ومن المقرر أن يحيي "رمضان"، حفلا غنائيا بمحافظة الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في شوارع عروس البحر المتوسط.

يأتي حفل "رمضان" بمحافظة الإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها بالساحل الشمالي ورفعت شعار "كامل العدد".