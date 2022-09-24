شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام الشنوانى ابنة وفاء عامر وتعمل فى كول سنتر بمسلسل "العيلة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة ريهام الشنوانى في بطول مسلسل "العيلة دى" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى ومقرر عرضه في الموسم الشتوى، وتجسد ريهام خلال أحداث العمل شخصية ابنة وفاء عامر وإسماعيل فرغلى، وهى فتاة تعمل في كول سنتر، وترغب في أن تعيش قصة حب وتتزوج مثلها مثل أي فتاة.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

ولفتت ريهام الشنوانى الأنظار إليها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد مشاركتها في مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال والتي تم عرضها في مسرح الابداع، وبعدها انطلقت وشاركت في أكثر من عمل أبرزها "إلا أنا" وفيلم "معالى ماما"، وشاركت بدراما رمضان الماضى في مسلسلى "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، و"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان



ريهام الشنوانى من مسلسل راجعين يا هوى