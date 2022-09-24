كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 03:50 صباحاً - ظهر الاعلامي العراقي نزار الفارس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام الى جانب المغنية اللبنانية سارة الزكريا والتي أثارت الجدل مؤخرا بسبب أغنيتها “تيجي نتجوز بالسر”.

وقامت الزكريا بغناء مقطع من اغنيتها للاعلامي العراقي الذي علق على الفيديو كاتبا: “تجي نتزوج بالسر

اهلي واهلك مايدرون

كانت هذه تفاصيل خبر سارة الزكريا في وصلة رقص مع نزار الفارس على انغام”تجي نتزوج بالسر”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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