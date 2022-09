شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج avatar يكشف تفاصيل اشتباكه مع رؤساء استوديو النسخة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مخرج فيلم Avatar تفاصيل الاشتباكات التي خاضها قبل إصدار النسخة الجديدة من العمل، المقرر أن يطرح تحت اسم The Way Of Water ، وسيبدأ عرضه في دور العرض حول العالم بداية من يوم 16 ديسمبر المقبل.

وأوضح كاميرون لموقع nme قائلا: "أن المديرين التنفيذين أرادوا ان يكون فيلم Avatar الذى طرح في خلال 2009، اقصر، وأرادوا تقليل عدد الشخصيات التي تدور حولها الاحداث، مما جعلنى أشعر بالغضب".

وتابع كاميرون حديثه قائلا:" لقد قام المسئؤليين عن الاستديو بـ شكرى لاحقًا على وقوفى على موقفى، وأكدوا لى أن فيلم Avatar قادر على المنافسة مع كل ما هو موجود هذه الأيام".

وأنهى كاميرون حديثه قائلاً: "أشعر أن وظيفتي هي حماية استثماراتهم، غالبًا ضد حكمهم الشخصي، ولكن ما دمت أحمي استثماراتهم، فذلك سيغفر كل شيء."

وعلى جانب متصل، حذفت منصة ديزنى الجزء الأول من الفيلم الملحمى Avatar بدون الكشف عن الأسباب، وذلك قبل إصدار الجزء الثانى بعنوان Avatar: The Way of Water ، حسبما نشر موقع gamerant.

ولطالما حقق Avatar نجاحًا كبيرًا مع الجماهير، واحتفظ بالرقم القياسي الذى تجاوز 2.85 مليار دولار، وAvatar هو الفيلم الوحيد الذى أنتج قبل عام 2010 فى قائمة أفضل 10 أفلام مع أعلى نسبة مشاهدة في شباك التذاكر.





