شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يطلق ألبومه الجديد بحفل فى الأهرامات (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل المنشد محمود التهامى أجواء منطقة الأهرامات الأثرية، بسهرة إنشاد دينى فى سفح الهرم.

واختار التهامى الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "أنين" وسط سحر المنطقة الأثرية الأشهر عالميا، ووسط آلاف الحضور من مختلف الأعمار، بين الشباب والأطفال والعائلات، وبحضور خاص لعدد من كبار الدولة والشخصيات العامة وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

وأمتع التهامى آلاف الحضور بوصلة إنشاد غنائية استمرت أكثر من ساعتين بشكل متواصل، قدم خلالها توليفة من أشهر أغانيه، من بينها رائعته الوطنية الجديدة "مصر هنا"، وقصيدة" قمر" وأغنية "العز بالحب" وأغنية "قلبى وطرفي".

وعبر التهامى عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل جماهيريا قائلا: "فخور بإحياء حفل تاريخى للإنشاد الدينى وسط عراقة وتاريخ سفح الأهرامات، بهدف تقديم روح الإنشاد بصورة عصرية مع مزيج الموسيقى الغربية والشرقية الحية، موضحا أن هدف الحفل فى هذا المكان تحديدا يأتى تأكيدا لتماس الهوية الدينية والثقافية المصرية مع هويتها التاريخية بآثارها العظيمة.



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