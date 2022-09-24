الهام الفضالة تعتذر من جمهورها وتتوعد هيا الشعيبي

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - اعتذرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة من جمهورها عن”انفعالها“، بحسب تعبيرها، بعد ردها على ما قالت إنه إساءة من مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي التي توعدتها بالقانون دون ان تسميها.

وبررت الفضالة في فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها تتجاهل دائما الإساءات الموجهة إلى شخصها، لكن ما دفعها للرد على الشعيبي، إساءتها لإحدى معارفها، بعد أن وصفتها بـ“الغرابة“.

وأعلنت تزامنا مع ذلك عن بدء محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هيا الشعيبي، مؤكدة أنه ”مع تحويلها الموضوع للقضاء، فإنه انتهى بالنسبة لها“.

وكانت الفنانتان الكويتيتان هيا الشعيبي وإلهام الفضالة تبادلتا التهديدات حيث قالت هيا الشعيبي إنها تملك ”رسائل صوتية تثبت إساءتها لها“.

وقالت إن ما تملكه ليست مضطرة لنشره، لأنها ”تعرف الجهة المعنية التي توصل لها أدلتها“، وفق قولها.

كما اتهمت إلهام الفضالة بإنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل، وشددت على أن ”الأدلة التي تملكها ستخرج في (برنامج قوي)“: ”وللي عندي هذا، والله ما رح يطلع إلا ببرنامج قوي، بس هاه، خللي اسمع أنا شنو قايلة، على طول وتوته“.

وادعت هيا الشعيبي أن هناك من هاجمها مباشرة بعد تمكنها من دخول المملكة، واصفة إحدى السيدات بـ“الغرابة“.

بدورها، خرجت إلهام الفضالة للرد على ”الشعيبي“، لافتة إلى أن ”هيا الشعيبي قصدت صديقة لها، ومديرة أعمالها القادمة من السعودية لزيارتها في الكويت بوصفها بالغرابة“.

وألمحت الفضالة كذلك إلى امتلاكها أدلة تدين الشعيبي، مشددة على أن ”لديها صورا ورسائل صوتية تدينها، لكنها لا تفضل فضحها“.