شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق.. "عزيز الجبالي" أشهر أدواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الممثل القدير الراحل محمد وفيق، الذي ولد في الـ 24 من سبتمبر عام 1947، واشتهر بأدواره الجادة خصوصًا في الدراما التليفزيونية، والتزامه الشديد في العمل، فهو خريج معهد الفنون المسرحية عام 1967 وزميل دفعة النجوم نور الشريف وعبد العزيز مخيون ومجدي وهبة وغيرهم.

وكان آخر عمل قدمه محمد وفيق في الدراما التليفزيونية مسلسل بعنوان "ألف ليلة وليلة" مجسدا دور الملك فخريار والد شهريار، وشارك في بطولة العمل نور الشريف ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين ومن تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وشارك محمد وفيق طوال مشواره الفني في أكثر من 200 عملا ما بين مسرح وإذاعة وسينما وتليفزيون، ومن أبرز أدواره في الدراما التلفزيونية التي جسدها، شخصية ضابط المخابرات "عزيز الجبالي" في مسلسل "رأفت الهجان" بطولة محمود عبد العزيز، إذ يعد الدور الأشهر في مسيرته.

وحول دوره في مسلسل "رأفت الهجان" قال محمد وفيق في لقاء تليفزيوني قديم: حظي كبير لأنني تمتعت برؤية البطل العظيم عزيز الجبالي شخصيا، وجلست معه كثيرا، واستطعت أن اشعر بالصورة الحقيقية لرجل المخابرات المصري الوطني الذي يجازف بحياته من أجل أن يصلي على جثمان رأفت الهجان قبل أن يدفن.

كما أن من أدواره المميزة في السينما دور ضابط الشرطة "فؤاد الشرنوبي" الذي يستغل كل الظروف للوصول إلى أهدافه بقلب بارد في فيلم "الهروب" بطولة أحمد زكي، ومن أدواره اللافتة للنظر دور الخديوي إسماعيل في مسلسل "بوابة الحلواني"، وأيضا في السينما دور العقيد كمال في فيلم "قضية سميحة بدران" بطولة نبيلة عبيد.