شكرا لقرائتكم خبر عن أكاد من فرط الجمال أذوب.. محمود التهامى يبدع فى حفل الأهرامات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سهرة إنشاد دينى هي الأولى من نوعها فى سفح الهرم، أبدع المنشد محمود التهامى بأروع الأناشيد من أبرزها "أكاد من فرد الجمال أذوب، وهو الحفل الذى نقلته شبكة تليفزيون الحياة حصريا، ليتصدر الحفل بعدها تريند تويتر مصر.

واحتفل محمود التهامى خلال الحفل بإطلاق ألبومه الغنائى الجديد "أنين" فى حضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين، من بينهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى ووزيرة الثقاقة نيفين الكيلانى ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى والسفيرة الإماراتية، ويأتى الحفل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون ووزارة السياحة والآثار وأذيع مباشرة عبر قناة الحياة.

وقال التهامى إن الحفل يعد ترسيخا لدور الإنشاد فى الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية وترسيخ مفاهيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، وفى إطار ما تسعى إليه الدولة حثيثاً للحفاظ على الشباب وهويتهم الثقافية، ويتسنى للعالم رؤية الفن الإسلامى يعتز وينتصر للآثار المصرية ويشدوا بحضارتها.



