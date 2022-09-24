شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق: عمار الشريعى قال لى "هتبقى حاجة".. ومنى زكى: قال لى "اوعى تغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة ON، الجمعة، الجزء الثانى من لقاء النجمة منى زكي والمطربة مى فاروق فى برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال الحلقة تحدثت منى زكى ومى فاروق عن بداية مشوارهما الفني والداعمين لهما، وقالت "فاروق": عمار الشريعى دعمنى وأنا عندى 16 سنة، رحت اختبارات لاختيار مطربى مسلسل أم كلثوم لكن رحت متأخر وتم اختيار الأصوات ، لكن وعدنى إنه هيكلمنى فى العمل اللى جاى، وفعلا حصل، كان ليا الشرف إنى أشتغل معاه ، وقال لى: هتبقى حاجة".. لترد منى زكى ساخرة: عمار الشريعى قال لى: "يا بنتى اوعى تغنى.

وأضافت منى زكى أنها تحب الأفلام القديمة وتحاول أن تحبب أولادها فى تلك الأفلام الكلاسيكية مثل: "الزوجة 13.. وصغيرة على الحب" أما مى فاروق فقالت: "بحب عائلة زيزى وإشاعة حب وعفريت مراتى".

أما عن الأغانى القديمة، قالت منى زكى: بحب لعبد الحليم قارئة الفنجان ، أسمر يا اسمرانى ". كما غنت أغنية أسمر يا أسمرانى خلال الحلقة مع الفرقة الموسيقية.