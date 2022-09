شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة للحلقة السادسة من HOTD بعد 12 سنة من أحداث الحلقة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال والفنتازيا House of the Dragon، عن صور جديدة للحلقة السادسة المقرر طرحها صباح يوم الاثنين المقبل، عبر المنصة الأمريكية HBO، والمقرر ان تسرد فترة زمنية بعد 12 سنة من احداث الحلقة الخامسة التى عرضت الاسبوع الماضي.

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر فى بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار فى المجمل.



وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon فى عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع فى المملكة المتحدة، وعدة بلدان فى أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادى كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلى ألكوك، بيثانى أنطونيا، فيبى كامبل، إميلى كارى.