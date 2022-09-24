شكرا لقرائتكم خبر عن حفل محمود التهامى بالأهرامات يتصدر "تويتر" بعد نقله على قناة "الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المنشد محمود التهامى حفلا فى منطقة الأهرامات، الجمعة، ونقلته شبكة تليفزيون الحياة حصريا، ليتصدر الحفل بعدها تريند تويتر مصر.

واحتفل محمود التهامى خلال الحفل بإطلاق ألبومه الغنائى الجديد "أنين" فى حضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين، من بينهم وزير الرياضة ووزيرة الثقاقة نيفين الكيلانى ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى والسفيرة الإماراتية، ويأتى الحفل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون ووزارة السياحة والآثار وأذيع مباشرة عبر قناة الحياة.

وقال التهامى إن الحفل يعد ترسيخا لدور الإنشاد فى الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية وترسيخ مفاهيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، وفى إطار ما تسعى إليه الدولة حثيثاً للحفاظ على الشباب وهويتهم الثقافية، ويتسنى للعالم رؤية الفن الإسلامى يعتز وينتصر للآثار المصرية ويشدوا بحضارتها.