"مبعرفش أعمل كنافة" ياسمين صبري تستعرض مهاراتها في الطبخ مع إسعاد يونس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحل الفنانة ياسمين صبري ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على فضائية "dmc"، وذلك في الحادية عشرة مساء، يوم الاثنين القادم.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في برومو الحلقة المنشور عبر الصفحة الرسمية قناة "dmc"، وهي تردد: "أنت هتفضل ديما مادة للإشاعات"، ووجهت لها الفنانة إسعاد يونس اسئلة حول الأمومة وبعض الألغاز والفوازير.

كما ظهرت ياسمين صبري في فقرة لإعداد وتجهيز بعض الأكلات، ورددت: " هعملك سبانخ بالكريمة ورز ستيم، تصدقي مبعرفش اعمل كنافة".

وتواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز.

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

واعتذرت الفنانة الشابة عن المشاركة في مسلسل للمخرج سامح عبد العزيز بعد وقوع خلافات بينهما.