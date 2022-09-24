أحمد برادة: "بضايق لما الناس تفتكرني بفيلم حب البنات ومش بحب التمثيل خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد لاعب الإسكواش السابق والفنان أحمد برادة، أنه يفضل المزيكا عن التمثيل، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "كلام الناس" على فضائية " إم بي سي مصر".

وقال: "الفن أنا بحب المزيكا قوي، بس مش بحب التمثيل خالص، يعني التمثيل بالنسبالي، جات ليلى علوي، صديقتي المحبوبة وعملنا فيلم أنا والأساتذة الكبار أحمد عز وحنان ترك وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد الحجر، وعملنا فيلم حب البنات، أنا حسيت على ما نعمل مشهد، بحس بالخوف في المشهد، في الملعب بلعب أنا، ونعيد تاني، لأ أنا مليش في ده، أنا بحب السرعة والإنجاز".

وأضاف: "الحمد لله الفيلم كان مقبول ولذيذ، بس ملقتش نفسي في التمثيل، الفيلم ربنا وفقني فيه، أغنية نسيني وأنا جنبك، وأنا يضايق لما ألاقي الناس فاكراني بفيلم حب البنات أكتر من الإسكواش".

فيلم "حب البنات" أنتج عام 2004، وشارك في بطولته ليلى علوي، حنان ترك، أشرف عبد الباقي، خالد أبو النجا، أحمد عز، هنا شيحة، وأحمد برادة، وغيرهم.