نسرين طافش جريئة ومي كساب بـ"تسريحة غريبة".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إروي لنفسك القصة التي تريد أن تتجلى في واقعك وكأنها حدثت فعلا، تخيل ما هو شعورك وقد تحقق كل ما تريد".

لقاء الخميسي

خطفت الفنانة لقاء الخميسي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "جمعة سعيدة".

أسماء جلال

الفنانة أسماء جلال، ظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعمل على جسدي الصيفي 2024".

لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة لاميتا فرنجية، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت وهي على السرير.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة لها ظهرت خلالها بـ"هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتوني".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب، بـ"تسريحة غريبة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وخلص الصيف وابتدا الخريف، يا رب إجعل أيامنا خير وبركة ورزق وصحة وستر وسعادة ونجاح".

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ابنة هيفاء وهبي

ظهرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بصورة "سيلفي" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اشتقتلكم أنا".