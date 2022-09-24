شقيقة فنانة تنشر صورا جديدة تجمع محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة صورا ظهرت فيها مع النجم المصري محمد صلاح والفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت ياسمين رضا على الصور: "أعز الناس"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلق آخر: "ربنا يحميكوا".

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب فاجئت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بنشر صورة تجمعها بلاعب كرة القدم محمد صلاح.

وكتبت شيرين في تعليقها على الصورة: "القمر لما بيكتمل"، وانهالت عليها التعليقات التي وصفتها بالملكة ووصفته هو بالفرعون، ومن بين أبرز ما كتبه المتابعون: "كدا قمرين مش واحد، الملكة شيرين والفرعون صلاح، إيه العسليات دي، أيوا كده يا شيري ما شاء الله أهلا بالعود ة والجمال بقا، انتي القمر بتاعنا وصلاح الملك، حبايب القلب، أكيد تقصدي نفسك يا شيري".

المطربة شيرين عبد الوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.