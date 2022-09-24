"ياريت نطمن على تريزيجيه ".. كيف علق نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء لاعبي منتخب مصر في المباراة الودية أمام منتخب النيجر التي انتهت بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي: " المنتخب شكله مبشر مع مراعاة أننا في مباراة تجريبية، وتستمر التجارب يوم الثلاثاء، يا ريت نتطمن فيها على مستوى تريزيجيه لحسم وضعه، كوكا بالنسبة للمنتخب حالة تستحق التأمل".

وفاز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره النيجر، مساء اليوم الجمعة.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 43 بهدف سجله اللاعب محمد صلاح لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 55 بعد تمريرة طولية وصلته من إمام عاشور ثم عاد صلاح ليُسجل مرة أخرى ولكن بالدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.