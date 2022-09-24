شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: "ناس كتير فى بداياتى كانوا شايفنى لا أصلح للتمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة ON، اليوم الجمعة ، الجزء الثانى من لقاء النجمة منى زكي والمطربة مى فاروق فى برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال الحلقة تحدثت منى زكى عن بداياتها الفنية، وقالت: "فى فيلم السادات عملت 3 اختبارات كاميرا ولم يقتنع بى المخرج محمد خان، فى بداياتى ناس كتير كانت شايفة إنى لا أصلح للتمثيل، وإنى محظوظة لكن مش ممثلة كويسة ولا حاجة ، الدنيا مكانتش وردى".

وعن ذكرياتها مع الإمبراطور أحمد زكى، قالت: "بعشقه الله يرحمه.. أنا كل مرة كنت بقابله بقابل الشخصية اللى بيمثلها.. وفى فيلم حليم أحمد زكى كان تعبان، وفى نفس الوقت كان بيمثل، كنت زعلانة إنى شايفاه تعبان، لكن التمثيل كانت الحاجة اللى بتفرحه".

أما مى فاروق فقالت: "قابلت أحمد زكى وغنيت قدامه، حضنى وقالى هتبقى حاجة كبيرة قوي".