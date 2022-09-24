شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين فى افتتاح "الإسكندرية المسرحى": قدمت 23 عرضا مسرحيا فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال تكريمها بحفل افتتاح مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" والذي أقيم اليوم بمكتبة الإسكندرية: سعيدة جدًا لوجودى اليوم فى مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى، خاصة أنها تحمل اسم الفنان الكبير سمير غانم، الذى أرى أنه أكثر فنان أسعدنا من خلال مسرحياته، وقد شاركته آخر عمل مسرحى لى.

وتابعت النجمة إلهام شاهين: فوجئت بأننى قدمت 23 عرضا مسرحيا، عندما كرموني في المهرجان القومي للمسرح وكتب عني الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر كتابًا رصد مسيرتي المسرحية بشكل نقدى وأشكره على ذلك، وقدمت عددًا من المسرحيات وصل لثلاثة وعشرين مسرحية، وأتمنى أن تتبنى الدولة مهرجانا مثل مهرجان الإسكندرية ، فهناك 150 شابا وشابة يعملون بالحب دون أجور وهؤلاء الشباب يستحقون الدعم، ودائمًا أقول إن الفنان الذي لم يقف على المسرح قد فاته الكثير .